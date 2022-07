Twee rottweilers bijten man op acht plaatsen, zijn eigen hondje Kenzo is overleden

Twee rottwei­lers vallen kind en man aan in Meerbeek: “Honden sleurden mijn vader het veld in”

Aan speelbos ‘t Vossenhol in Meerbeek liep een man ernstige verwondingen op nadat hij werd aangevallen door twee rottweilers. Het slachtoffer is ondertussen geopereerd in het ziekenhuis. De dochter van de man liep gelukkig slechts lichte verwondingen op. Zijn andere dochter doet het verhaal op haar Facebook-pagina. “De honden besprongen mijn vader en sleurden hem in een veld”, klinkt het. Eén rottweiler is al afgemaakt, het lot van de andere hond is nog onbekend.

26 januari