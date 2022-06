Twee rijstroken versperd door ongeval op E40 richting Brussel in Everberg

Nossegem Geen vrijwilli­gers meer, dus einde verhaal voor wielerclub ’t Zaventems Veloske: “Jammer, maar de enige juiste keuze”

Net in het jaar waarin ’t Zaventems Veloske 75 kaarsjes mag uitblazen, is het afgelopen met de wielerclub. Door een tekort aan vrijwilligers is het bestuur genoodzaakt om de handdoek te gooien, waardoor ook meteen drie geplande wielerwedstrijden afgelast worden. “Het had een feestjaar moeten zijn, maar het is een jaar in mineur geworden”, treurt voorzitter Guy Clauwaert.

