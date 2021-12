Trucker die dodelijke ravage aanrichtte in dorpscentrum mag niet meer achter stuur kruipen: “Hij heeft pril en onschuldig leven weggerukt”

Roeselare/Evere/Zaventem Discussie over centen opgelost: Lamine Bangoura na 3,5 jaar eindelijk begraven

Moïse ‘Lamine’ Bangoura, de 27-jarige man die in mei 2018 stierf toen hij wegens huurachterstal uit zijn sociale woning in Roeselare werd gezet, is eindelijk begraven. Zijn stoffelijk overschot was nochtans al lang vrijgegeven, maar een discussie over centen tussen zijn familie en de Brusselse uitvaartondernemer waar het lichaam in bewaring lag, verhinderde het definitieve afscheid.

18 december