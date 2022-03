Torentje staat weer op woonzorgcentrum OLV van Lourdes, en ook 43 assistentiewoningen zijn bijna klaar

Sterrebeek Plaatsing nieuwe portieken zorgt wekenlang voor hinder op E40

Op de E40 in Sterrebeek, ter hoogte van de brug met de Sterrebeekstraat, plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de komende weken nieuwe portieken. Eerst wordt er in de richting van Brussel gewerkt, nadien in de richting van Leuven. AWV verwacht hinder omdat het verkeer ofwel over minder ofwel over versmalde rijstroken moet.

7 maart