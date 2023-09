Tweetalige brochure PVDA in Zaventem: “Gebrek aan respect voor Nederlands­ta­li­ge gemeente”

In Zaventem valt dezer dagen de nieuwe editie van De Rebel in de bus. De halfjaarlijkse brochure van de Vlaams-Brabantse afdeling van PVDA is in de gemeente tweetalig. Dat schiet in het verkeerde keelgat bij gemeenteraadslid Erik Rennen (N-VA). “Dit is een gebrek aan respect. En het is niet de eerste keer dat de partij in twee talen communiceert.” De PVDA zegt met het tweetalige blad meer mensen te willen betrekken.