Straatverlichting pas op 1 februari gedoofd

Kortenberg Bromfiet­ser (26) aangereden op Leuvense­steen­weg

Op de Leuvensesteenweg in Kortenberg is vanochtend een 26-jarige bromfietser aangereden. De bromfietser werd om 6.53 uur op de Leuvensesteenweg aangereden, ter hoogte van het Universitair Psychiatrisch Centrum. Een autobestuurder die zijn oprit verliet had de bromfietser niet zien aankomen. Het slachtoffer werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.

12 januari