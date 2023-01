Stef Ryckmans (65) stopt met onmiddellijke ingang als schepen: “Ik wil mijn werk voor de volle 100 procent kunnen doen en dat ging niet meer”

KortenbergEen onverwachte wissel in het schepencollege van Kortenberg. Stef Ryckmans (UnieK), die al dertien jaar schepen is, geeft zijn sjerp door aan partijgenoot Maarten Willems. Hij doet dat wegens familiale redenen en ook om zijn vrouw bij te staan in delicatessenwinkel Idelica. “Als je je niet meer voor de volle 100 procent kan geven, dan geef je de fakkel beter door.”

Afgelopen woensdag bracht Stef Ryckmans gemeenteraadsvoorzitter Ann Van de Casteele op de hoogte van zijn plotse beslissing om zijn ambt als schepen neer te leggen. Na dertien jaar als schepen - eerst van 2001 tot 2003, nadien van 2006 tot 2012 en nu van 2019 tot 2023 - houdt hij het voor bekeken. Zonder in detail te willen treden, geeft Ryckmans toe dat familiale redenen aan de basis van zijn ontslag liggen. Daarnaast wil hij zijn vrouw ook wat vaker bijstaan in haar delicatessenwinkel Idelica, op de Leuvensesteenweg in het centrum van Kortenberg. “De combinatie van die verschillende factoren maakt dat ik mijn functie van schepen niet meer met de volle honderd procent kan vervullen”, vertelt de 65-jarige Ryckmans. “Ik ben geen 20 jaar oud meer, hé. En omdat ik voel dat ik me niet meer voor de volle honderd procent kan geven, is het beter om de fakkel door te geven.”

Gemeenteraadslid

Dat het afscheid er eentje met pijn in het hart is, geeft Ryckmans wel toe. “Ik had gehoopt om de laatste twee jaar nog uit te kunnen doen, maar dat zou niet eerlijk zijn tegenover de inwoners en de collega’s van het schepencollege. De omstandigheden vereisen een ander verloop. Ik zal me voor de rest van de legislatuur wel nog inzetten voor de gemeente als gemeenteraadslid.”

Maar de schepensjerp zal Ryckmans voortaan dus niet meer omgorden. Iets wat hij dertien jaar lang wel deed. In die dertien jaar was hij onder meer bevoegd voor Cultuur, Onderwijs en Openbare Werken. “De projecten waar ik het meest fier op ben? De vernieuwing van onze bibliotheek, de aankoop van de oude parochiezaal om er ontmoetingscentrum Berkenhof in te creëren zodat de kunstacademie onderdak kreeg, de vernieuwing van gemeenteschool De Negensprong in Everberg en de twintig kilometer nieuwe fietspaden die we deze legislatuur zullen gerealiseerd hebben.”

Nu Ryckmans zijn beslissing overgemaakt heeft aan de gemeenteraadsvoorzitter zal de gemeenteraad akkoord moeten gaan om het schepenambt opnieuw in te vullen, waarna Maarten Willems (UnieK) de schepensjerp van zijn partijgenoot over zal nemen. Willems (46) is geboren en getogen in Erps-Kwerps. Hij heeft het liberale gedachtengoed met de paplepel meegekregen, want zijn vader Erwin was ook jarenlang politiek actief, onder meer als schepen, in Kortenberg.

Jong talent

“Aangezien Erwin ook bevoegd was voor Openbare Werken zal Maarten behalve door mij ook door zijn vader nauwlettend in de gaten gehouden worden (lacht). Neen, ik weet dat Maarten het voortreffelijk zal doen en heb dan ook het volste vertrouwen in hem. Wat mijn toekomst in de politiek brengt? Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 zal ik 67 jaar oud zijn en dan is het tijd om de fakkel door te geven aan de jongeren. Bij UnieK (de opvolger van Open Vld, red.) staat al heel wat jong talent te popelen om aan politiek te doen. Uiteraard zal ik de partij wel blijven steunen en kunnen de partijgenoten rekenen op mijn ervaring.”

