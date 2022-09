Reservelijst herfstvaccinatie Colomba Kortenberg

Herent Minister van landbouw oogst quinoa en stimuleert innovatie­ve landbouw­teelt met oogstaan­deel: “Lokale voedsel­voor­zie­ning is belangrij­ker dan ooit.”

Quinoa, linzen of zoete aardappel klinken dan wel exotischer dan witloof, aardappelen of prei, de klimaatrobuuste gewassen worden hoe langer hoe meer in Vlaamse klei geteeld. Ook in de proefvelden van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant tiert het eiwitrijke quinoa welig. Vandaag mocht minister van landbouw Jo Brouns (CD&V) oogsten, en kocht hij als eerste een oogstaandeel om de innovatie teelt van landbouwgewassen te stimuleren.

23 augustus