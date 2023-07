Start fase 3 project Kouter­straat vanaf 31 juli

Op maandag 31 juli start de aannemer met fase 3 van het rioleringsproject in de Kouterstraat. Fase 3 bestaat uit de aanleg van een nieuwe gescheiden riolering met bijhorende huisaansluitingen en de wegenis in de Kerselarenstraat. Deze werken zullen in principe tot eind december 2023 duren.