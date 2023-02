Psychiatrisch patiënt op de loop: politiehelikopter en speurhond ingezet

Kortenberg Gratis tas soep voor leerlingen van drie scholen om hen gezonder te leren eten

In gemeenteschool De Boemerang in Meerbeek, GO!-basisschool Hertog Jan in Kortenberg en Vrije basisschool Mater Dei in Erps-Kwerps hebben de leerlingen maandagochtend van een gratis tasje soep kunnen smullen. Het ging om een onderdeel van het project ‘Eet gezond het hele jaar rond’.