Proefperiode verkeerscirculatie in centrum wijzigt vier weken vroeger dan gepland

Tot en met woensdag loopt scenario A nog. Daarin geldt eenrichtingsverkeer in de Alfons Dewitstraat, de Constant Cludtsstraat en de Sint-Antoniusstraat. In die twee laatste straten mag alleen richting de Dorpsstraat gereden worden. Normaal had dat scenario tot eind oktober moeten lopen, maar omdat er al voldoende meetgegevens en verkeersdata beschikbaar zijn, verandert de situatie nu donderdag al.

Dan wordt het eenrichtingsverkeer in de Sint-Antoniusstraat omgedraaid. Vanaf de Wijnegemhofstraat zal men niet meer naar de kerk kunnen. In de Constant Cludtsstraat en de Alfons Dewitstraat verandert er niets. Scenario B loopt tot 6 november. Tot slot wordt van 7 november tot 7 december scenario C getest. In vergelijking met scenario B verandert er alleen iets in de Alfons Dewitstraat. Die zal opnieuw in beide richtingen toegankelijk zijn. In de Constant Cludtsstraat mag ook in die periode alleen richting de Dorpsstraat gereden worden, in de Sint-Antoniusstraat alleen van de Dorpsstraat richting de kerk.