Prijzen voor woning in Kortenberg stijgen fors, appartementsprijzen blijven nagenoeg gelijk

Kampenhout Nieuwe lichting Kampenhout­se zeven

Even voorspelbaar als het jaarlijkse witloofseizoen is de Kampenhoutse gewoonte iedere twee jaar op zoek te gaan naar kunstenaarstalent van eigen bodem. Begin dit jaar mocht een lichting van zeven als eerste een expo geven in het nieuwe cultuur- en beleefcentrum De Krop. Het betrof een uitgestelde coronaeditie, waardoor het in oktober opnieuw de beurt is aan zeven nieuwkomers.

19 september