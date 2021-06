“Postbodes moeten tot 12 uur per dag werken, maar worden slechts betaald voor 7 uur en 36 minuten”: geen post in enkele Vlaams-Brabantse gemeenten door staking in distributiecentrum

Enkele tientallen werknemers vatten woensdagochtend in de vroege uurtjes post aan de ingang van het distributiecentrum Zaventem in industriepark Guldendelle in Kortenberg. Van in dat distributiecentrum vertrekken de postbodes normaal gezien elke dag om hun ronde te doen. De negentig rondes zijn verspreid over de gemeenten Zaventem, Kortenberg, Bertem en Tervuren. Woensdag bleven de meeste brievenbussen in die gemeenten echter leeg, want een groot deel van het personeel van het distributiecentrum heeft het werk neergelegd. “Maanden geleden hebben we al aan de alarmbel getrokken omdat we met een personeelstekort kampen”, zegt sectorsecretaris Post bij ACOD Rudi Arnalsteen. “De directie heeft destijds verschillende beloftes gedaan en wil er wel werk van maken, maar vandaag staan we nog geen stap verder. Nog altijd moeten sommige postbodes dagelijks twaalf uur werken, terwijl ze maar voor 7 uur en 36 minuten betaald worden. De overuren worden niet uitbetaald. Bij heel wat werknemers heeft dat al tot een burn-out geleid. De maat is vol en daarom legt het personeel het werk neer.”