“Postbodes moeten tot 12 uur per dag werken”: geen post in enkele Vlaams-Brabantse gemeenten door staking in Zaventems distributiecentrum

Zaventem/Brussel Kamer van inbeschul­di­ging­stel­ling beslist op 17 september over doorverwij­zing verdachten aanslagen Brussel en Zaventem

22 juni De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling zal op 17 september uitspraak doen over de doorverwijzing van de verdachten in het dossier over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem.