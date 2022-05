Politie vat uurwerkdief

Melsbroek Fietsbrug wordt over Haacht­sesteen­weg geplaatst, dus gaat weg nacht lang dicht

In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 mei plaatst een aannemer de fietsbrug over de Haachtsesteenweg in Melsbroek. Daardoor is de weg een nacht lang afgesloten.

16 mei