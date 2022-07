Politie kan wallaby na achtervolging van zes uur vatten: “Geen alledaagse tussenkomst én niet zonder gevaar”

Zaventem Gerichte aanval of uit de hand gelopen vandalen­streek? Buurt tast in duister nadat onbekenden woning viseren met brandend object

Was het een uit de hand gelopen vandalenstreek of hadden de onbekenden die maandagavond een brandend object naar een woning in het anders zo rustige Veldeke in Zaventem gooiden het op de bewoners gemunt? Het is dinsdag hét gespreksonderwerp in de straat, waar twee woningen en twee wagens beschadigd geraakten door de aanval. Ook de onderzoekers tasten nog in het duister aangezien er voorlopig geen daders opgepakt werden.

26 juli