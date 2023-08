Parkstraat tijdelijk tweerichtingsstraat door werken

Bijna drie maanden na scheur in wegdek Duisburg­sesteen­weg nog maar weinig beweging in dossier

Sinds begin juni is de Duisburgsesteenweg in Tervuren afgesloten als gevolg van een scheur in het wegdek. De gemeente had gehoopt dat de steenweg eind augustus opnieuw geopend zou kunnen worden, maar die timing wordt niet gehaald. Er is namelijk nog maar weinig beweging in het dossier.