Parking De Klok telt voortaan 36 parkeerplaatsen

Toeriste zit 3 maanden in cel na vondst 13 kilo cocaïne, maar wordt nu toch vrijgespro­ken: “Ingestoken door bagageaf­han­de­laars”

Een 31-jarige vrouw uit Saint-Lucia is vrijgesproken voor het smokkelen van maar liefst 13 kilo cocaïne. Er hing de vrouw een celstraf van 36 maanden boven het hoofd. Zelf ontkende ze vanaf dag 1 dat ze bewust drugs had gesmokkeld. De rechtbank geloofde dat iemand anders buiten haar medeweten de drugs in haar koffers had gestoken.