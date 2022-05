Oudere man wil jas uitdoen, maar tuimelt in water in Abdijpark

Kampenhout Werken Weisetter­straat van start gegaan: hinder voor fietsers en voetgan­gers

Met een beetje vertraging zijn de asfalt- en rioleringswerken in de Weisetterstraat dan toch van start gegaan. Bijzonder aan de ingreep is dat regenwater niet langer moet worden afgevoerd, maar rechtstreeks in het asfalt zal worden gebufferd, wat de infiltratie in de grond verbetert. De ingreep, die tegen september dit jaar klaar zou moeten zijn, brengt hinder met zich mee voor fietsers en voetgangers.

5 mei