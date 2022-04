Oud-burgemeester Taes brengt zesde boek uit: “We moeten afstappen van zwart-witdenken en weer leven in kleur”

KortenbergMet ‘Wij denken wat u zegt’ heeft voormalig Kortenbergs burgemeester Chris Taes (66) zijn zesde boek uitgebracht. In dat boek hekelt hij de verharding en de ontmenselijking van onze maatschappij. “Terwijl we in onze privésfeer nood hebben aan familiegeluk en solidariteit, zorgt polarisering in de publieke ruimte ervoor dat mensen tegen mekaar opgezet worden en dat baart me zorgen.” Taes hoopt dat zijn boek een discussie losweekt.

31 jaar lang zat hij in de gemeentepolitiek, waarvan 18 jaar als burgemeester van Kortenberg. Maar daarnaast was Chris Taes ook licentiaat in de Germaanse filosofie, leraar en later directeur in het Sint-Albertuscollege-Haasrode in Leuven en woordvoerder van de eerste minister-president van de Vlaamse regering Gaston Geens. Het is met die rijke achtergrond dat hij twee jaar geleden aan zijn inmiddels zesde boek begon te werken.

“In ‘Wij denken wat u zegt’ schets ik de evolutie naar de verharding en ontmenselijking van de samenleving”, vertelt de auteur. “Vooral in de publieke ruimte gaan we vooral zwart-witdenken, terwijl we in onze privésfeer net veel belang hechten aan familiegeluk en solidariteit. De vraag is hoe we dit positieve uit onze privésfeer overbrengen op de samenleving.”

Suggesties en tips

In zijn boek behandelt Taes vijf centrale thema’s die polarisering volgens hem aansturen: taal, (sociale) media, economie, onderwijs en politiek. “In de politiek is het bijvoorbeeld zo dat boodschappen tegenwoordig steeds extremer worden, waardoor populisten de kans krijgen om hun slag te slaan. Het financieel-economische systeem beschouw ik dan weer als de meest onderschatte polarisator, want het is superdominant, zet mensen en groepen tegen mekaar op, bedreigt de leefbaarheid van onze planeet en vergroot de kloof tussen rijk en arm. Op het einde van elk hoofdstuk geef ik bruikbare suggesties en tips aan de lezer om te depolariseren. Ik hoop vooral dat dit boek een discussie losweekt. We moeten kunnen afstappen van het zwart-witdenken en weer leven in kleur.”

Zijn zesde boek is het resultaat van twee jaar opzoek- en schrijfwerk. “En de coronacrisis heeft me hierbij geholpen”, aldus nog Taes. “Doordat we veel binnen moesten blijven, had ik heel veel tijd om me in te lezen en het rustig uit te schrijven.”

Podcasts

Of Taes inmiddels plannen heeft voor een zevende boek? “Nog niet (lacht). ‘Wij denken wat u zegt’ heeft veel energie gekost. Ik ben ondertussen wel met podcasts bezig over allerlei thema’s: van de haan die me regelmatig wakker kraait tot de incidenten van vorig jaar in het Capitool in Washington. De podcasts kan je terugvinden onder de naam ‘Goed Gedacht’.”

‘Wij denken wat u zegt’ is te koop in alle boekhandels en online. Nu zaterdag tussen 14 en 16 uur signeert Taes zijn nieuw boek in de Standaard Boekhandel in Kortenberg. Volgende week zondag 8 mei doet hij hetzelfde in de Standaard Boekhandel aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge, ook tussen 14 en 16 uur.