Organisatoren blikken terug op geslaagd tweedaags Crisisfestival: “Volgend jaar misschien een quarterlifecrisis.”

Het was de eerste keer sinds het ontstaan in 2008 dat het festival twee dagen behelsde. “Daarmee wilden we het risico op slechte weersomstandigheden wat spreiden," zegt organisator Seppe Verhoogen (29), terwijl hij druk in de weer is met de opruim. Die primeur verliep niet zonder slag of stoot, zeker wanner zowel Janez Detd. als The Wolfbanes op het allerlaatste moment afzegde wegens gezondheidsproblemen. “Crisismanagement hoort er op een Crisisfestival natuurlijk bij, maar we hebben ondanks twee last-minute afzeggingen op vrijdag toch nog voor waardige vervanging kunnen zorgen. Dankzij de warme connecties van een crewlid hebben we de All-Star Weddingband en Equal Ediots kunnen strikken. Die laatsten hebben nog op Rock Werchter gespeeld, maar waren blij terug te kunnen keren naar Erps-Kwerps. Ons publiek kreeg een voorsmaakje van hun nieuw songs, en was dan ook laaiend enthousiast.”