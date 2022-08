Ook tweede ontsnapte wallaby gevat: kangoeroe even voordien aangereden

Vorige week woensdag slaagden twee wallaby’s erin om uit hun weide in de Weebroekweg in Erps-Kwerps te ontsnappen. Volgens de eigenaar waren het pony’s die ervoor zorgden dat de twee kleine kangoeroes de vlucht konden nemen. Ze trapten planken kapot, waardoor de wallaby’s door de omheining geraakten. Eentje werd enkele uren later gevangen in een tuin in de nabijgelegen Meerbeekstraat, maar de tweede was spoorloos. Donderdagochtend werd het beestje voor het laatst gespot in de Lipselaan in Herent. Een zoekactie leverde echter niets op.