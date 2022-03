“Onverstandig dat ombudsman over verlenging startbaan begint”: Burgerforum betreurt uitspraken Touwaide, maar die sust meteen

Dinsdag stelde ombudsman Philippe Touwaide een dertigpuntenplan voor tijdens een persconferentie in Kraainem. Dertig punten die de overlast rond Zaventem zouden moeten terugdringen. Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon uitte al zijn ongenoegen over de uitspraken van de ombudsman over een vierde startbaan en een verlenging van baan 25L. Ook Henk Cuypers van het Burgerforum Luchthavenregio, vindt het “niet verstandig” dat Touwaide die twee punten aanhaalde. “Want nu gooit hij onnodig olie op het vuur”, aldus Cuypers. “En dat terwijl hij met zijn expertise net krediet opgebouwd had. Met de andere punten in het dertigpuntenplan, zoals de suggestie van een proefdraailoods en een geluidsmuur rond de luchthaven, kunnen we wel akkoord gaan.”