Ondernemers kunnen zich nu inschrijven voor braderie

Dakbranden door bliksem in Herent: “Waar­schijn­lijk ingeslagen op de zonnepane­len”

Op de Kerselarenweg in Herent is er een dakbrand ontstaan na een blikseminslag. Volgens de buren kwam de brandweer pas na 20 minuten ter plaatse. Ook in de Sint-Michielsstraat heeft er even een kleine dakbrand gewoed. De branden zijn ondertussen geblust.