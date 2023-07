Nieuwe verkeersborden zone 30 zorgen voor verwarring, maar zijn volgens gemeente wel in orde met wegcode

Geraniumha­ter heeft het voor tweede zomer op rij gemunt op bloemen van Imke (62): “Maar ik weet nu wel wie dader is”

Daar is de zomer – hoewel het weer het momenteel niet doet vermoeden – en daar is de ‘geraniumhater’ van Sterrebeek weer. Net als vorige zomer heeft iemand het ook nu weer gemunt op de bloemen van Imke Van Muylem (62). Vorige week werden de geraniums voor het eerst sinds enkele maanden brutaal ‘gesnoeid’. “Ik weet ondertussen wie de dader is, maar ik moet hem op heterdaad kunnen betrappen”, aldus Imke.