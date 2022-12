Nieuwe kindergemeenteraad verkozen: Thomas is nieuwe kinderburgemeester

De voorbije weken konden de leerlingen van de verschillende Kortenbergse scholen een stem uitbrengen op schoolkameraadjes die in aanmerking kwamen om te zetelen in de kindergemeenteraad. Thomas Lauwers van basisschool Hertog Jan in Kortenberg kreeg de meeste stemmen en mag zich voortaan kinderburgemeester noemen. De vijf kandidaten die daaropvolgend de meeste stemmen kregen, werden tot kinderschepenen verkozen. Bilal Youdjou van GBS De Regenboog is schepen van Vrije Tijd, Hannelore Hendrickx van GBS De Boemerang is schepen van Mobiliteit, Eden Brunein van VBS Mater Dei is schepen van Onderwijs, Ella-Rose Jansssen van GBS De Klimop is schepen van Milieu en Alexis Diaz van Sancta Maria Leuven is schepen van Welzijn.