Na Armendaal en Vrebos telt nu ook rest van Everberg een BIN

Zaventem Horecazaak in pastorie, geen belasting­ver­ho­ging en camera’s tegen sluipver­keer: dit staat in aangepast meerjaren­plan

De Zaventemse gemeenteraad heeft de aangepaste meerjarenbegroting goedgekeurd. Ondanks de budgettair moeilijke tijden komt er geen belastingverhoging. In de pastorie van Sint-Stevens-Woluwe zal dan weer een horecazaak onderdak krijgen en de budgetten voor de digitalisering worden flink opgetrokken. “We investeren volop in veiligheid, in duurzame gebouwen en in leefbare buurten”, zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer.

15:15