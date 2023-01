N-VA vraagt ook in Erps-Kwerps bevraging over herinrichting centrum, maar die komt er niet

Oppositiepartij N-VA vraagt het schepencollege om ook bij de herinrichting van de dorpscentra van Erps en Kwerps te luisteren naar de inwoners. “Want daar werden de plannen net voor de zomer goedgekeurd, maar omdat de inwoners geen inspraak kregen, is het onduidelijk of er wel een draagvlak voor is”, zegt N-VA-raadslid Wim Vangoidsenhoven. “Meer nog, heel wat inwoners stellen zich bij de dorpskernvernieuwing in Erps-Kwerps vragen bij het verdwijnen van parkeerplaatsen, de bereikbaarheid van handelaars, een herbestemming van kerken die niet voorzien is en het gebrek aan globale visie.”

Kortparkeren

Kortenbergs burgemeester Alexandra Thienpont (Team Burgemeester) antwoordt dat er wel degelijk een bewonersvergadering gehouden werd. “En daar kwam amper reactie op de plannen”, vertelt ze. “Inmiddels is het openbaar onderzoek afgerond en we kregen een aantal bezwaren van lichte aard binnen. Die zullen we uiteraard bekijken. Het klopt dat er enkele parkeerplaatsen verdwijnen, maar in beperkte mate. We zullen kortparkeren invoeren, zodat dat opgevangen wordt. Of er een bevraging zoals in Meerbeek komt? Dat is niet de bedoeling aangezien we hier ondertussen al een pak verder in het traject zijn.”