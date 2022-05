N-VA hekelt ‘veranderstaliging’ van Kortenberg: “Kwaliteit van ons onderwijs staat onder druk”

“Uit opgevraagde cijfers blijkt dat meer dan 40 procent van de kinderen in gemeenteschool De Regenboog een andere thuistaal dan het Nederlands heeft”, weet N-VA-fractievoorzitter Hans Vanhoof. “Dat zorgt voor taalachterstand, druk op de leerkrachten en een daling van de kwaliteit van ons onderwijs. Een actief beleid, zeker voor de ouders, is hiervoor nodig.”

Nog volgens N-VA is de ‘veranderstaliging’ merkbaar in enkele handelszaken. “Daar hangen meertalige of Franstalige affiches op”, aldus nog Vanhoof. “Maar het meest schrijnende voorbeeld is dat van de hulpdiensten”, pikt Bart Nevens, N-VA-gemeenteraadslid en gedeputeerde, in. “Op grote delen van ons grondgebied bestaat het gevaar dat in geval van nood hulpdiensten toesnellen die het Nederlands totaal onmachtig zijn. Het is onaanvaardbaar dat onze vaak oudere inwoners op die momenten van acute nood en angst niet in de eigen moedertaal worden verder geholpen.”

De oppositiepartij pleit voor de versterking van het Vlaamse, groene en landelijke karakter van de (deel)gemeente(n). “We willen niet dat Kortenberg een Brusselse voorstad, met alle sociale problemen van dien, wordt. Kortenberg mag niet de weg opgaan van Zaventem, laat staan Vilvoorde”, aldus nog de partij. Vrijdag om 20 uur organiseert N-VA in dat kader de gespreksavond ‘Kortenberg, een Vlaamse gemeente!’ in het Oud Gemeentehuis in Everberg. Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) komt er spreken.

Quote We doen als gemeente wel degelijk heel wat om nieuwko­mers Nederlands te laten praten, aangezien dat nog steeds de voertaal in onze Vlaamse gemeente is. Maar we kunnen anderstali­ge inwijkelin­gen onmogelijk aan onze gemeente­grens tegenhou­den Burgemeester Alexandra Thienpont

Kortenbergs burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) erkent dat ze ook bezorgd is over het toegenomen aantal inwijkelingen uit Brussel, maar zegt dat de gemeente heel wat doet om het Nederlands te promoten. “We doen zelfs meer dan in de vorige legislatuur, toen N-VA in de meerderheid zat”, klinkt het. “Zo organiseren we sinds 2019 taalkampjes. Die vinden bewust eind augustus plaats, zodat anderstalige kinderen net voor de start van het nieuwe schooljaar al spelenderwijs Nederlands kunnen praten. Ook de zogenaamde kubusklasjes blijven behouden. Daarin oefenen anderstalige kinderen twee keer per week op school op een speelse manier de Nederlandse taal.”

Ook de bibliotheek zet volgens de burgemeester in op de Nederlandse taal, terwijl nieuwkomers ook via de inburgeringscursussen Nederlands leren. “Daarom begrijp ik de hetze die N-VA creëert niet helemaal. We doen als gemeente wel degelijk heel wat om nieuwkomers Nederlands te laten praten, aangezien dat nog steeds de voertaal in onze Vlaamse gemeente is. Maar we kunnen anderstalige inwijkelingen onmogelijk aan onze gemeentegrens tegenhouden.”

