(Menselijke?) botten gevonden bij graafwerken rond kerk: politie legt werkzaamheden stil

80 lokale kunste­naars stellen werken tentoon tijdens ArTiesTen­Toer in Tervuren

Van donderdag 18 tot en met zondag 21 mei stellen zowat tachtig lokale kunstenaars hun werken tentoon in hun eigen atelier, bij handelszaken of op een openbare locatie in Tervuren. Ze doen dat in het kader van de ArTiesTenToer.