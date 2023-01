Meerdere keren uitgesteld door slechte weer, maar nu hervatten werken aan Nederokkerzeelsesteenweg

Sterrebeek N-VA hekelt tweetalige communica­tie David Lloyd rond opening sportcom­plex: “Dit zorgt nóg meer voor verbrusse­ling”

De inwoners van Zaventem, maar ook van omliggende gemeenten, hebben vorige week een flyer over de toekomstige opening van het sportcomplex van David Lloyd in Sterrebeek in de bus gekregen. Dat die zowel in het Nederlands als het Frans opgesteld werd, zint N-VA Zaventem niet. Bij David Lloyd ziet men er geen graten in. “Wij willen iedereen uit de omgeving aanspreken”, klinkt het.

