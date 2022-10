Meerbekenaren mogen zelf over toekomst centrum beslissen: “Jammer dat sommigen hen willen beïnvloeden”

Zaventem “Door energiecri­sis gaan er nog lijken uit de kast vallen”: school zoekt extra fondsen om leerlingen met financiële problemen te blijven helpen

“Als we kansarmoede met ons solidariteitsfonds willen blijven bestrijden, hebben we nood aan extra middelen.” In secundaire school ZAVO trekt men door de energiecrisis aan de alarmbel omdat gevreesd wordt dat nóg meer leerlingen de schoolfactuur of hun boeken niet meer zullen kunnen betalen. “Bedrijven, ouders en leerkrachten: help ons zodat wij onze leerlingen kunnen blijven ondersteunen”, klinkt het.

