Man fietst met gestolen drone en flesjes parfum in draagtas op pechstrook van E40

Melsbroek Jeugdhuis zoekt dringend nieuw bestuur: “Voltijdse job niet langer combineer­baar met Blizzard”

Vijf jaar nadat de Blizzard haar intrek nam in een nieuw gebouw in De Wylder moet het jeugdhuis van Melsbroek op zoek naar een nieuw bestuur. Eind oktober trekken Nick, Louis en Ian de stekker eruit. Via een infovergadering hopen ze opvolging te vinden. Maar wat indien dat niet lukt? “We beschikken gelukkig over een plan B”, zeggen de bestuursleden en de gemeente.

22 september