Man (63) met geweld beroofd tijdens verkoop van horloge van 25.000 euro: “Slachtoffer nodigde kandidaat-koper thuis uit”

Tips

Het verdere onderzoek wordt gevoerd door de politie van PZ HerKo. Zij waarschuwen voor het afspreken met een koper of verkoper via internet. Wanneer je voor een tweedehands goed afspreekt met de koper of verkoper, bijvoorbeeld om de goederen te testen of om ze op te halen, is het belangrijk om je vooraf zo goed als mogelijk te informeren”, stelt politiewoordvoerder Nick Gyselinck. “Vaak vind je informatie terug over kopers en verkopers op de tweehandssite zelf, maar ook Google kan je heel wat informatie opleveren. Probeer voor de fysieke afspraak ook steeds telefonisch met elkaar in contact te treden. Doe dit bij voorkeur met een telefoonnummer dat niet kan worden gelinkt aan je adres. Dit voorafgaande gesprek kan je toelaten om bijkomende informatie te vragen. De gouden tip is steeds: ‘Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook’. Loop als koper ook zeker niet in de val om vooraf geld over te maken.”