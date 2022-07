Maand wegenwerken voor bushalte met verhoogd perron en fietspaden

Wegen en Verkeer start op maandag 1 augustus met de werken. Volgens de huidige planning duren de werken tot vrijdag 26 augustus. Om de bushalte toegankelijker en veiliger te maken is er ruimte nodig en De Lijn voorziet een tijdelijke bushalte. Daarom zullen de parkeerplaatsen voor Café L’Europe ingenomen worden om de aanpassingen in het voordeel van de busreizigers en fietsers te kunnen uitvoeren.

Hinder voor weggebruikers

Openbaar vervoer: De Lijn verzorgt een tijdelijke halte. Voor eventuele wijzigingen kan je je reistraject best even nakijken via: www.delijn.be/routeplanner.

Auto’s: Er geldt een tijdelijk parkeerverbod binnen de werfzone. Tijdelijke verkeerslichten zorgen ervoor dat het autoverkeer beurtelings op de Leuvensesteenweg kan rijden. De vaste verkeerslichten worden tijdens de werken uitgeschakeld. De Kapellestraat wordt volledig afgesloten van de Leuvensesteenweg voor gemotoriseerd verkeer. In de Kapellestraat wordt tijdens de werken tijdelijk tweerichtingsverkeer toegestaan. De Kapellestraat is te bereiken via de achterliggende gemeentewegen. Het éénrichtingsverkeer dat momenteel van toepassing is in de Lodewijk Maesstraat wordt tijdens de werken omgedraaid. Autoverkeer mag dus tijdens de werken vanaf de Leuvensesteenweg indraaien naar de Lodewijk Maesstraat, maar mag er niet uitrijden.