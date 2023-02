Lovesafely zamelt geld in via JEZ!: vzw wil toxische relaties bij jongeren bespreekbaar maken

Bijna exact een jaar geleden werd de vzw Lovesafely opgericht door de nu 25-jarige Kato Luykx uit Everberg. “Ik heb criminologie gestudeerd en werk momenteel rond huiselijk geweld, vooral op het gebied van sensibilisering”, vertelt ze. “Van veel jongeren kreeg ik vragen over hun relatie. Ze vroegen zich af of ze wel in een gezonde relatie zaten. Ik merk dat er heel wat onduidelijk is wat wel en wat niet tussen partners kan. Bovendien is het voor iedereen anders.”