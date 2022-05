Loopt er een wolf rond in Erps-Kwerps? “Ik stond aan de grond genageld, maar hij was banger van mij dan omgekeerd”

Kortenberg/Erps-KwerpsZoals elke ochtend liet Inge Willems (41) haar hond gisteren uit bij het krieken van de dag. Het werd een ochtendwandeling om niet snel te vergeten, want op nog geen twintig meter afstand kwam de leerkracht wetenschappen oog in oog te staan met wat volgens haar een wolf was.

Honkvast is Inge wel, want al zolang haar hond leeft zoekt ze elke ochtend de rust op van de veldweg achter haar woning. “Op het pad voor ons zag ik plotseling een wolf. Hij had een gehalveerde witte kip in zijn muil, die hij liet vallen zodra hij ons zag. Mijn hond werd helemaal gek. Ikzelf stond aan de grond genageld.” Tijd voor een foto was er evenwel niet, want zodra het beest het duo in de gaten kreeg, stoof hij ervandoor. “Bang was ik niet. De wolf des te meer van mij en mijn hond.”

Eerste keer in 200 jaar

Het zou de eerste keer zijn in 200 jaar dat een wolf in Erps-Kwerps werd gezien. Eind vorig jaar werden wel beelden geschoten van een wolf die die een drukke baan overstak in Heverlee. Vlak daarvoor bleek een doodgebeten ree in Tielt-Winge ook het werk van een wolf. Weinig opzienbarend volgens Jan Loos, stichter van vzw Welkom Wolf. “Binnen vijf of tien jaar is een doortrekkende wolf in Leuven de normaalste zaak van de wereld,” vertelde hij begin dit jaar. Toch werd de ervaring van Inge vooral op hoongelach onthaald op sociale media. “Alsof ik het verschil niet ken tussen een vos en een wolf. Mijn leerlingen wisten online al te vinden dat grijze vossen wel degelijk voorkomen, maar niet in Europa. Een loslopende hond ter grootte van een bordercollie kan ook, maar voor zover ik weet lopen hier geen wilde honden rond.” Inge maakte voor zichzelf al uit dat ze morgen terugkeert naar de plek. “En deze keer wil ik bewijzen hebben. Om mijn eigen gevoel te bevestigen, en om aan te tonen dat ik niet volslagen gek ben,” lacht ze.

Jan Loos zelf hecht weinig hecht weinig geloof aan het wolvenverhaal van Inge. “Toevallig werden de resultaten van het DNA-onderzoek naar de doodgebeten schapen in Erps-Kwerps vandaag bekendgemaakt. We kunnen daar met honderd procent zekerheid zeggen dat dat het werk van een hond was. Er komen regelmatig meldingen binnen van wolven in de witloofstreek, maar het blijkt telkens om een wolfhond te gaan.” Ook de beschrijving van de ontmoeting die Inge met het beest had strookt met die these. “Wolven zijn een stuk groter dan een bordercollie, met een schouderhoogte vergelijkbaar met een keukentafel. Bovendien kan ik met zekerheid zeggen dat een wolf gewoon niet geïnteresseerd is in kippen, tenzij die zijn muil zouden binnenvliegen.” Zelfs als het dier in Erps-Kwerps ondanks alles een wolf zou zijn, zou een terugkeer naar dezelfde plek weinig zin hebben. “Als het een wolf is, zit hij vanavond 40 kilometer verder. Wolven in Vlaanderen zijn stuk voor stuk zwervers. Als het inderdaad om een loslopende hond gaat, is dat slechter nieuws voor de kippen in de streek.”

Het zou de eerste keer zijn in 200 jaar dat een wolf in Erps-Kwerps werd gezien. Eind vorig jaar werden wel beelden geschoten van een wolf die die een drukke baan overstak in Heverlee.

