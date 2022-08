Leuvens Italiaanse restaurant ‘Osteria Michele’ opent gelateria: “We willen onze tradities en liefde voor de Italiaanse keuken nog sterker delen”

“Met dit initiatief willen we onze tradities en liefde voor de Italiaanse keuken nog sterker delen”, vertelt zaakvoeder Michele Mallaci Bocchio. De nieuwe Gelateria Dell’ Osteria Michele vind je aan het Dr. V. De Walsplein in Kortenberg. Een zoete pitstop voor fietsers en wandelaars. Want in de ijsjesbar kan je kiezen tussen meer dan 15 smaken. Van stracciatella en tiramisu tot limone di Sicilia. Schepijs op een hoorntje of in een potje.

Con amore

“Het Italiaanse ijs is artisanaal bereid volgens de regels van de kunst.” Zaakvoerder Michele en Robert Mantuano - chef van Osteria Michele in Leuven - hebben allebei het diploma op zak van Master Gelato van de Carpigiani Gelato University, de grootste internationale gelato school. “In de gelateria gebruiken we alleen maar kwaliteitsproducten zoals onder meer van het befaamde Fugar Italia. Ijs gemaakt con amore, en dat proef je”, vat Michele samen.

Volledig scherm Gelateria dell' Osteria Michele © rv

Liefde voor het authentieke Italië

“Deze nadruk op kwaliteit is onlosmakelijk verbonden met de filosofie van het Italiaanse restaurant Osteria Michele in Leuven dat de pure ingrediënten uit de authentieke Italiaanse keuken serveert. Cucina di Qualità. Het is die échte smaak, die warme en gezellige sfeer die we willen creëren voor alle mensen die houden van écht Italiaans eten en tradities”, gaat Michele verder.

Literijs voor restaurants

De gelateria is nog tot minstens midden oktober open van woensdag tot en met zondag. Tegen dan bekijkt Michele hoe de ijsjesbar verder vorm te geven. “In september en oktober testen we nog een aantal producten uit zoals bijvoorbeeld Italiaanse patisserie, artisanale chocolade en literijs. Dit laatste is vooral voor restaurants in de buurt. Om zo ook onze Italiaanse smaken te verspreiden naar lokale restaurants.”

