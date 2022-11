Leerlingen Mater Dei zaaien bloemenweide en maken daar behalve bijen ook rusthuisbewoners gelukkig mee

Leuven Weldra opent de vierde vestiging van Donki, maar voor Xiomara (37) en Pierre (34) begon alles in Leuven: “Het is zoals liefde: je eerste vergeet je nooit”

Met drie vestigingen in drie steden, en weldra de opening van een vierde restaurant gaat het hard voor het burritorestaurant Donki. Toch is er aan het DNA weinig veranderd: een familiezaak van broer en zus die Mexicaanse burrito’s aan eerlijke prijzen aan de man brengen. Voor Xiomara (37) en Pierre (34) Baltodano begon het culinaire verhaal in Leuven.

7 november