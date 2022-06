Laatste schooldag, dus frietjes voor alle 700 leerlingen van De Regenboog

HOEGAARDEN RESTOTIP. “Voor lekkere portie mosselen moet je bij Den Venetiaen zijn”

Wie Den Venetiaen in Hoegaarden zegt, zegt Paul ‘Toets’ Thielemans. En die naam kennen ze dan ook weer in Haasrode, waar hij 23 jaar café Den Deugniet in de Milsestraat in Haasrode uitbaatte. Al die horeca-ervaring vind je nu terug in Den Venetiaen, waar ze iedere weekmiddag een kleine lunch aanbieden.

