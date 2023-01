Kunstgalerij Artipool wapent je tegen de Monday Blues met een dagelijkse dosis kunst

Artipool

Op vrijdag 25 november opende de nieuwe kunstgalerij Artipool in Kortenberg haar deuren met de tentoonstelling a Pool of Shapes. Kaat Spelier, kunstenares en oprichtster van Artipool krijgt ondertussen heel wat positieve reacties op haar kunstgalerij. Het concept is heel laagdrempelig en dat maakt het zo succesvol.

De tentoonstelling a Pool of Shapes kan je nog steeds bewonderen in de kunstgalerij. Tijdens deze tentoonstelling word je ondergedompeld in de wereld van SHAPES. “Een kunstwerk in 3 dimensies heeft meer impact. Het komt feller binnen. Het ontroert. Het kleeft harder aan je huid. Het verrast vanuit elke invalshoek, met elke lichtinval. Shapes reflecteren. Weerkaatsen wat je voelt, relativeren ook. Zetten in perspectief. Voegen een dimensie toe. En connecteren. Zetten in beweging en doen stilstaan. Kunstenaars die deze meerwaarde kunnen bieden samenbrengen in een Pool van kunst. Zo kunnen ze elkaar verder versterken. Dat is mijn doel”, klinkt het.