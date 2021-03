KRC Genk betaalt jaar lang huishuur van jeugdtrainer Prince (28) na zware woningbrand: “Ze hebben al zoveel tegenslag gehad, dit verdienen ze dubbel en dik”

Kortenberg Gezin wordt opnieuw getroffen door het noodlot na het overlijden van hun vader: “Al onze bezittin­gen zijn in de brand gebleven”

19 november Op de Leuvensesteenweg in Kortenberg was de brandweer donderdagochtend massaal ter plaatse voor een hevige woningbrand die uiteindelijk twee huizen verwoestte. De bewoners van het huis waar de brand is begonnen, een gezin van vijf, zijn net op tijd buitengeraakt omdat één van de kinderen toevallig net wakker was geworden. Het is echter niet de eerste keer dat het gezin wordt getroffen door het noodlot. “We zijn twee jaar geleden onze vader verloren, vrijdag is het zijn verjaardag”, vertelt zoon Prince. “Het is heel emotioneel, mijn moeder krijgt de ene tegenslag na de andere te verwerken.”