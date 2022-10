Kortenberg verhoogt huurgelden verenigingen niet, maar dooft straatverlichting wel door energiecrisis

Meer informatie over de gevolgen van de energiecrisis in Vlaams-Brabant in ons dossier .

“We gaan bekijken in welke gebouwen we de verwarming wat lager kunnen zetten, maar het is zeker niet de bedoeling om gebruikers in de koude te zetten”, zegt Kortenbergs burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V). “Er wordt een comforttemperatuur behouden. Wel zal de straatverlichting langs gemeentewegen gedoofd worden tussen 23 en 5 uur. Dat zal tijdens de week en in de nacht van zondag op maandag het geval zijn. Vrijdag- en zaterdagnacht blijft de verlichting aan. We zullen met Fluvius nagaan hoe we bepaalde zones en wegen een hele nacht in het donker kunnen zetten, terwijl andere plaatsen alleen op bepaalde tijdstippen geen licht zullen hebben. De verlichting van monumenten zoals kerken zal samen met de straatlichten gedoofd worden.”