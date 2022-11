Jubileumeditie ThaiKonnektion in sporthal

“Na twee coronajaren kunnen we eindelijk onze jubileumeditie organiseren”, zegt Bavo Vanhoeyvelt, oprichter van Thai Ko Gym. “Voor deze tiende editie zetten we nóg meer in op licht en geluid. Daarmee willen we voor nog wat extra spektakel in de sporthal zorgen.”

In totaal staan er 22 kampen op de planning. “Elf boksers van onze eigen club zullen in de boksring verschijnen”, aldus nog Vanhoeyvelt. “Voor hen is dit een hoogdag, want naar die kampen leven ze eigenlijk een half jaar toe. Er zal dan ook heel veel ambiance in de zaal zijn.”

Verhuis

Ondertussen telt de thaiboksclub al 250 leden en binnenkort zullen ze eindelijk over hun eigen zaal beschikken. De voorbije jaren werd er getraind in een zaaltje naast sporthal Colomba – in de voormalige cafetaria – maar volgende maand krijgt de club onderdak op de site Vannetelbosch in Meerbeek. “Daar krijgen we een permanente boksring en zullen we over een grotere ruimte beschikken. Broodnodig, want de huidige accommodatie is eigenlijk te klein.”

Wie ThaiKonnektion zaterdag wil bijwonen, kan nog tickets kopen bij De Frietist, Solana Fitness en Leonidas Kortenberg. Een ticket kost 20 euro, aan de kassa betaal je 30 euro. Kinderen onder 12 jaar mogen voor 10 euro binnen. De deuren openen om 17 uur, de eerste kamp start een uurtje later.

