Jonge delinquent weer opgepakt na korte ontsnapping uit gemeenschapsinstelling Everberg

KAMPENHOUT/STEENOKKERZEEL/ZEMST Negen procent te snel tijdens flitsmara­thon

8 oktober De politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) heeft tijdens de flitsmarathon op zes locaties gecontroleerd op snelheid. “Van die plaatsen weten we dankzij analyse dat de snelheidslimiet wel eens vaker overschreden wordt. Er werden in totaal 6.201 voertuigen gecontroleerd waarvan er 533 te snel reden”, klinkt het in de politiezone. Goed 91 procent hield zich wel aan de snelheidslimieten.