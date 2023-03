Jonge daders die elf auto-inbraken pleegden krijgen 28 en 30 maanden cel

Ooit werd Bas ontvoerd, nu heeft de Golden Retriever een eigen gin: “Mooi eerbetoon aan mijn beste vriend”

De 22-jarige Thomas Ruette uit Zaventem heeft een eigen gin ontwikkeld. Niet zomaar eentje, want ‘Be Golden’ is een eerbetoon aan zijn in april 2021 overleden Golden Retriever Bas. 14 jaar lang was de hond namelijk dé steun en toeverlaat van Thomas. Al hadden ontvoerders daar ei zo na anders over beslist...