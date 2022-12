Intern brandje bij chemiebedrijf is snel onder controle

Zaventem Man slikt 1 kilo cocaïne in: “Om schuld van 1.700 euro te innen”

Een 34-jarige Nederlander is veroordeeld tot 36 maanden cel nadat hij betrapt was bij de smokkel van ongeveer één kilogram cocaïne. Die had de man in de vorm van kleine bolletjes, ‘boletas’, ingeslikt.

14 december