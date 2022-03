Inbrekers worden deels vrijgesproken maar krijgen toch nog 30 maanden cel

Op 22 november 2021 zag een buurtbewoonster drie mannen uit een woning komen en wegrijden in een rood voertuig, waarvan ze ook de nummerplaat kon noteren. Ze verwittigde de politie en die kon vaststellen dat er via een raam aan de achterzijde was ingebroken, maar dat de daders niets hadden buitgemaakt. Enkele dagen later, op 26 november, dook datzelfde voertuig op in Ternat. Daar werden op korte tijd drie inbraken gepleegd. In één woning drongen de daders binnen via de ramen aan de achterzijde en stalen ze enkele juwelen, alvorens op de vlucht te gaan omdat het inbraakalarm afging. In twee andere woningen raakten ze niet binnen. Telkens maakten getuigen melding van hetzelfde rode voertuig met dezelfde nummerplaat

Deels vrijspraak

Een ANPR-camera kon het voertuig oppikken, waarna de politie de drie inzittenden kon arresteren. Die hadden inbraakmateriaal en de gestolen juwelen bij. Volgens het parket waren de drie zowel verantwoordelijk voor de feiten in Ternat als die in Kortenberg en was enkel een effectieve gevangenisstraf van drie jaar op zijn plaats. “Behalve dat voertuig is er niets dat onze cliënten linkt aan de feiten in Kortenberg”, klonk het aan de zijde van de verdediging. “We weten niet wie toen in dat voertuig zat. Bovendien is een gevangenisstraf van drie jaar voor deze feiten overdreven.” De rechtbank was het hiermee eens en sprak hen vrij voor de feiten in Kortenberg. Daarom kregen ze ook slechts 30 maanden in plaats van 3 jaar.