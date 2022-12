In Kortenberg is vuurwerk wél toegestaan zonder vergunning tijdens oudejaarsnacht: “Het moet wel geluidsarm zijn”

“Op alle dagen van het jaar moeten inwoners of verenigingen uit Kortenberg die vuurwerk willen afsteken een aanvraag indienen, maar tijdens de oudejaarsnacht is dat niet nodig”, zegt burgemeester Alexandra Thienpont. “Al is dat wel beperkt tot de periode tussen 23.45 en 00.45 uur én moet het vuurwerk geluidsarm zijn. We zijn hierin een pionier in Vlaanderen geweest, want deze maatregel geldt ondertussen al enkele jaren. Door alleen geluidsarm vuurwerk toe te staan, willen we de dieren sparen.”