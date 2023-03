IN BEELD: Kortenberg wordt wakker onder laagje sneeuw

Hoewel het maar een laagje van een tweetal centimeter is, levert de sneeuw wel mooie beelden op in het idyllische park. Verkeershinder was er – ondanks de file op de E40 tussen Leuven en Brussel – niet in Kortenberg. Voor de kinderen zorgt de sneeuw dan weer voor pret, al is de vraag maar of ze er op hun vrije namiddag nog van zullen kunnen genieten aangezien de temperaturen stilaan boven het vriespunt klimmen.